دوري الأبطال.. خسارة مدوية للريال

حقق فريق سسكا موسكو الروسي فوزا مدويا على مضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



افتتح فيدور شالوف التسجيل بهدف في الدقيقة 37، ثم أضاف جيورجي سيشنكوف الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما اختتم أرنور سيرجردسون الثلاثية في الدقيقة 73.



وتأهل الفريق الملكي إلى دور الـ 16 متصدرا المجموعة برصيد 12 نقطة على الرغم من السقوط على ملعبه الأربعاء، وفي المقابل يودع سسكا موسكو البطولة بحلوله في المركز الأخير برصيد 7 نقاط متساويا مع فيكتوريا بلزن الذي فاز على روما بهدفين لهدف واحتل المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.