بريمييرليغ.. السيتي يثأر من توتنهام

حقق مانشستر سيتي السبت فوزا مهما على ضيفه توتنهام بهدف نظيف في افتتاح مباريات الجولة 35 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة استعاد فريق المدرب بيب غوارديولا صدارة الدوري الممتاز بـ86 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي سيواجه كارديف في وقت لاحق الأحد.

كما ثأر السيتي من إقصائه من دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أيام على يد توتنهام، وعقد مهمته في صراع المنافسة على المراكز الأربعة المؤهلة للبطولة الأوروبية الموسم المقبل.

وبات توتنهام الذي يمتلك 67 نقطة مهددا بفقدان المركز الثالث لصالح آرسنال الذي يتأخر عنه بفارق نقطة وحيدة وسيواجه كريستال بالاس يوم الأحد.