دوري أمم أوروبا.. كرواتيا تهزم إسبانيا

نجح المنتخب الكرواتي الخميس في إلحاق الهزيمة الأولى بنظيره الإسباني في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية.

ويدين المنتخب الكرواتي بالفوز الأول له في البطولة لمدافعه الشاب تين جيدفاج الذي أحرز هدفا قاتلا في الدقيقة 90.

وكانت كرواتيا تقدمت بالهدف الأول عبر أندريج كراماريتش في الدقيقة 54، لكن داني سبيايوس أدرك التعادل للإسبان بعدها بدقيقتين.

وتقدمت كرواتيا مجددا في الدقيقة 69 عن طريق تين جيدفاج، فيما أدرك نجم ريال مدريد سيرجيو راموس التعادل مرة اخرة في الدقيقة 78.

ورفعت كرواتيا رصيدها في المجموعة الرابعة من المستوى الأول لأربع نقاط، متساوية بالنقاط مع منتخب إنكلترا وبفارق نقطتين عن المتصدر منتخب إسبانيا.

وستكون المباراة الأخيرة في المجموعة بين إنكلترا وكرواتيا الأحد المقبل حاسمة لتحديد الفريق المتصدر، والذي سيتأهل للعب الأدوار النهائية من البطولة، فيما سيتم إنزال متذيل المجموعة إلى مستوى أدنى.