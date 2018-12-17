دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية في دور الـ16

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت الإثنين في نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها بين ليفربول الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ الألماني.

ويمكن القول أن القرعة أسعفت مانشستر سيتي بطل إنكلترا وبرشلونة بطل إسبانيا، إذ وقعا بمواجهة شالكه الألماني وليون الفرنسي على التوالي، كما تعتبر المواجهة بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي الأقل استقطابا للأضواء.

وبالنسبة للمواجهات الأربع الأخرى، فجاءت نارية لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي بأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنكليزي بباريس سان جرمان الفرنسي، ومواطنه توتنهام هوتسبر ببوروسيا دوتموند الألماني، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع أياكس الهولندي.

مواجهات دور الـ16:

- ليفربول الإنكليزي مع بايرن ميونخ الألماني

- مانشستر سيتي الإنكليزي مع شالكه الألماني.

- برشلونة الإسباني مع ليون الفرنسي.

- روما الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

- يوفنتوس الإيطالي مع أتليتكو مدريد الإسباني.

- باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنكليزي

- توتنهام الإنكليزي مع بروسيا دورتنمد الألماني

- ريال مدريد الإسباني مع أياكس أمستردام الهولندي