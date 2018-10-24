دوري الأبطال: رباعية نظيفة لدورتموند في شباك أتلتيكو

وضع بوروسيا دورتموند الألماني قدما في الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز ثالث تواليا وساحق على مطارده أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل لا شيء، الأربعاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وواصل الفريق الألماني متصدر البوندسليغا وحامل لقب نسخة 1997 عروضه القوية بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر.

وأشرك الأخير المهاجم ماريو غوتسه صاحب إصابة الفوز الألمانية في نهائي مونديال 2014 على الأرجنتين بدلا من الإسباني باكو ألكاسير المصاب وصاحب الـ 11 هدفا في المباريات السبع الأخيرة.

وافتتح لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل العمليات لدورتموند بتسديدة أرضية من خارج الملعب انقض عليها الحارس السلوفيني يان أوبلاك قبل أن تخترق الزاوية الأرضية اليمنى في الدقيقة 38.

وسجل رافائيل غوريرو هدفين في الدقيقتين 73 و 89 وغادون سانشو في الدقيقة 83.

وأهدر الأميركي كريستيان بوليسيتش فرصة طيبة لافتتاح التسجيل إذ سدد من داخل المنطقة فوق العارضة الإسبانية.