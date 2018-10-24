دوري أبطال أوروبا: دي ماريا ينقذ سان جيرمان وصلاح يتألق مع ليفربول

سجل باريس سان جرمان هدف التعادل في وقت قاتل أمام ضيفه نابولي الإيطالي، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين لكل منهما، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وأنقذ الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من معمعة حسابات مبكرة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان فريق العاصمة الفرنسية في طريقه لتلقي الهزيمة الثانية بعد الأولى أمام ليفربول الإنكليزي، قبل أن ينقذه الجناح الأرجنتيني في الرمق الأخير.

وكان ليفربول أكبر المستفيدين من التعادل بتصدره المجموعة بست نقاط، مقابل خمس لنابولي وأربع لسان جرمان، بعد سحقه ضيفه النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف نظيفة، بينها ثنائية لنجمه المصري محمد صلاح.

رباعية لليفربول

في المباراة الثانية، فرض ليفربول وصيف النسخة الأخيرة مع نجمه المصري محمد صلاح واقعيته أمام النجم الأحمر الصربي وهزمه برباعية في ملعب "أنفيلد".

وافتتح "الحمر" التسجيل بعد مجهود من السويسري شيردان شاكيري الذي مرر الكرة إلى الظهير الايسر أندرو روبرتسون فعكسها عرضية للبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي تابعها في الشباك.

ووجه المصري صلاح ضربة قوية للمضيف، عندما منح ليفربول الهدف الثاني قبل الدخول إلى غرف الملابس بتسديدة يمينية أرضية.

وقتل صلاح المواجهة من نقطة الجزاء، بعد عرقلة على زميله السنغالي ساديو مانيه، سددها صاروخية ولم يحتفل كثيرا بعد زرعها في الشباك، قبل أن يريحه مدربه الألماني يورغن كلوب لمصلحة دانيال ستاريدج.

ورفع صلاح رصيده مع ليفربول الى 50 هدفا في 65 مباراة.

وأهدر مانيه ركلة جزاء في العارضة بعد لمسة، عوضها بعد قليل بهدف أرضي رابع.