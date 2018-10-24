دوري الأبطال: برشلونة يقترب من دور الـ 16 بغياب ميسي

من دون نجمه المصاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وضع برشلونة الإسباني قدما في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الأربعاء، بعد فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه إنتر الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وصحيح أن برشلونة، حامل اللقب خمس مرات، افتقد للمسات ميسي وفاعليته، إلا أنه حافظ على أسلوبه الهجومي، مستعدا بأفضل طريقة للكلاسيكو المنتظر مع غريمه ريال مدريد في الدوري المحلي الأحد المقبل.

وسجل رافينيا الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 32، بينما سجل ألبا الهدف الثاني في الدقيقة 83.​

وسيغيب ميسي الذي جلس على المدرجات بجانب ابنه، حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لإصابته بكسر في يده اليمنى خلال المباراة الاخيرة للكاتالونيين ضد إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه بعد تسع مراحل.

وفي ظل غياب ميسي، فضل مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي الاعتماد على البرازيلي رافينيا، المعار مطلع العام إلى إنتر، تاركا الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء.

هفوات ألديرفيرلد ولوريس

وفي المجموعة عينها، دفع توتنهام الإنكليزي ثمن الأخطاء الفردية وأهدر تقدمه في آخر ثلاث دقائق أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي ليتعادلا بهدفين لكل منهما، ويضيع بالتالي فرصة تحقيق فوزه الأول.

ورفع الفريقان رصيدهما الى نقطة واحدة في المجموعة الثانية، مقابل تسع لبرشلونة وست لإنتر المرشحين لحصد بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16.

وأقر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام بأن فريقه بات بحاجة إلى معجزة لتخطي دور المجموعات.