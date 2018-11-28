دوري الأبطال.. برشلونة يتأهل متصدرا

فاز فريق برشلونة على مضيفه أيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة في الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة، الذي ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي، بهذا الفوزه 13 نقطة، ليبقى في الصدارة بعيدا عن أقرب منافسيه بست نقاط.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 61 لافتتاح التسجيل عبر ميسي الذي تلقى كرة من الفرنسي عثمان ديمبيلي أنهاها في سقف الزاوية اليسرى.

وأضاف جيرار بيكيه الهدف الثاني بعدما نفذ ميسي كرة من ركلة حرة تابعها الأول بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى.

وقلص أيندهوفن الفارق عبر لوك دي يونغ من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من أنجيلينيو.