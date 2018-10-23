دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي إلى النهائي

بلغ الترجي التونسي الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي 4-2 الثلاثاء على ملعب "رادس" في ضواحي العاصمة تونس، وذلك في إياب نصف النهائي.

ووجد الفريق التونسي نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله جيرالدو في الدقيقة الثامنة، ورد بهدفين ليوسف بلايلي في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء ومحمد علي اليعقوبي (27).

وأنعش الفريق الأنغولي آماله في بلوغ الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، عندما أدرك التعادل عبر بوكامبا مونغو في الدقيقة الـ64، لكن الترجي سجل هدفين عبر هيثم الجويني وأنيس البدري.

وقلب الفريق التونسي بهذا الفوز خسارته ذهابا صفر-1 في لواندا، وسوف يلتقي في الدور النهائي مع وفاق سطيف الجزائري أو الأهلي المصري اللذين يلتقيان لاحقا إيابا في سطيف.