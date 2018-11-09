دوريات أمريكية على الحدود بين سوريا وتركيا

تواصل قوات أميركية من التحالف الدولي للأسبوع الثاني على التوالي تسيير دورياتها في مناطق من شمال وشرق سوريا قرب الحدود مع تركيا.

وأفادت مراسلة "الحرة" في منبج بمشاهدة دورية مؤلفة من ثلاث عربات مدرعة على متنها عدة عسكريين أميركيين، تجولت الجمعة غربي منطقة كوباني في ناحية الشيوخ القريبة من نهر الفرات.

وترافق تسيير الدورية مع تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أشارت في بيان سابق إلى أن التحالف الدولي ينظم دوريات مراقبة على الحدود "لتخفيف حدة التوتر وإيقاف الاعتداءات التركية".

واستهدف الجيش التركي نهاية تشرين الأول/أكتوبر بالقصف والرصاص الحي عدة مناطق في كوباني شمالي سوريا.

وأسفرت الهجمات التركية عن مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية وجرح اثنين آخرين، كما قتلت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بعملية قنص وجرح صحافيان اثنان أثناء تغطيتهما للقصف.