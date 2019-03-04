دوتيرتي يريد تغيير اسم الفلبين

أبدى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مجددا الأحد رغبته في تغيير اسم الفليبين بعد أسبوعين من قوله إن رئيس البلاد الراحل فرديناند ماركوس كان محقا عندما أراد تغير اسم البلد إلى "ماهارليكا".

ولكن دوتيرتي قال إنه ليس لديه اسم محدد بعد.

"أريد تغييره في المستقبل. ليس لدي اسم محدد بعد لكن بالتأكيد أود تغيير اسم الفليبين لأنها سميت على اسم الملك فيليب"، قال دوتيرتي في خطاب ألقاه خلال مراسم افتتاح قاعة رياضية في مدينة أزابيلا سيتي في باسيلان.

وكان دوتيرتي قد ردد فكرة إعادة تسمية الفلبين خلال خطاب في ماغوينداناو حيث وزع أوراق ملكية أراض للمستفيدين من قرار الإصلاح الزراعي.

وأضاف أن الفلبين لم يكن لديها خيار بعد تسميتها باسم الملك فيليب الثاني عندما اكتشفها الإسبان في عام 1521.

وكان سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني قد قال في وقت سابق إن إعادة تسمية البلاد تحتاج إلى قانون واستفتاء.

المصدر: إنكوايرر