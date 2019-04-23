رذاذ لإنقاذ متعاطي الجرعات الزائدة من الأفيون

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه" على دواء جديد لإنقاذ حياة الأشخاص الذين تعاطوا أدوية تحتوي على جرعات أفيونية زائدة.

والدواء عبارة عن رذاذ يستخدم عبر الأنف اسمه (Naloxone) ويقوم بعكس تأثير الجرعة الزائدة.

تشير التقديرات الرسمية أن نحو 38 ألف وفاة سنويا تحصل في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة من تعاطي الأدوية والعقاقير التي تحتوي على الأفيون وفقا لمجلس السلامة الوطني الأميركي "NSC".

وقالت "أف دي أيه" إن الدواء سيكون متاحا للبيع من دون وصفات طبية، وبشكل مباشر في الصيدليات.

وحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأميركي، توفي نحو 400 ألف شخص بين 1999 و 2017 بسبب الجرعات الزائدة من المنتجات الأفيونية الطبية.

وتعتبر "أف دي أيه" محاربة إدمان العقاقير الأفيونية أولوية قصوى أمام القطاع الصحي خلال العام 2019.