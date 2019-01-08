دنفودر يبحث في أنقرة الانسحاب من سوريا

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الثلاثاء إن رئيس الأركان جو دنفورد ناقش خلال اجتماع مع نظيره التركي الجنرال يشار غولار، ملف سوريا و"تنسيق جهود الانسحاب الأميركي" من دون تحديد جدول زمني له.

وذكر البنتاغون أن الاجتماع الأميركي-التركي حدث في أنقره وحضره قادة عسكريون من كلا البلدين.

وزارة الدفاع التركية من جهتها قالت في بيان إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حضر المحادثات التي تناولت الانسحاب الأميركي ‏من سوريا، ومحاربة تنظيم داعش، ‏وسحب الأسلحة المقدمة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف البيان أن أكار أكد أن "تركيا لا تعادي الأكراد، بل تحارب التنظيمات الإرهابية، ‏التي تهدد أمنها القومي، ‏وحربها تشمل تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم داعش".

وطلب وزير الدفاع التركي من دنفورد "تطبيق اتفاق خريطة الطريق في مدينة منبج، وسحب وحدات حماية الشعب الكردية منها بأسرع وقت ممكن" حسب البيان.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق في تغريدة "سنغادر (سوريا) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور".