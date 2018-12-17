ارتفاع عدد قتلى اعتداء ستراسبورغ

ارتفع إلى خمسة عدد قتلى هجوم ستراسبورغ في فرنسا بعد وفاة مصاب الأحد متأثرا بجروحه، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية الأحد وفاة بولندي، يدعى بارتو بدرو أورنت نيدجيلسكي، كان أصيب في الاعتداء الذي نفذه شريف شكاط الثلاثاء الماضي في سوق لعيد الميلاد، قبل أن تقتله الشرطة بعد حوالي يومين من مطاردته.

وقال صديق مقرب من البولندي الضحية إن الأخير حاول مع صديقه الإيطالي أنطونيو ميغاليتسي (توفي يوم الجمعة) منع شكاط من دخول حانة خلال الهجوم.

وكان نيدجيلسكي أحد منظمي مهرجان أوروبي للرسوم المتحركة وكان يقوم بتغطية صحافية لجلسات البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ.

"دقيقة ضجيج"

ويأتي الإعلان عن الحصيلة الجديدة فيما أقيمت صباح الأحد في ستراسبورغ مراسم تكريمية للضحايا شارك فيها أكثر من ألف شخص.

ونظمت عدة منظمات حقوقية مراسم استمرت لنحو ساعة تضمنت أغان وموسيقى وقراءات.

واختتمت المراسم بـ"دقيقة ضجيج" بدلا من الوقوف دقيقة صمت، وقد صرخ المشاركون فيها وصفقوا طوال دقيقة من أجل "إظهار مدى تصميمنا"، بحسب إحدى منظمات التجمع.