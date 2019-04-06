دفعة هجومية لأتلتيكو قبل لقاء برشلونة

تلقى أتليتيكو مدريد دفعة هجومية قبل مواجهة برشلونة في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت بعدما تعافى الثنائي ألفارو موراتا ودييجو كوستا من إصابتين.

وكتب أتليتيكو في حسابه على تويتر "خبر جيد! تلقى دييجو كوستا وألفارو موراتا الموافقة الطبية على اللعب أمام برشلونة".

وتعرض كوستا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز (4-صفر) على ألافيس يوم السبت الماضي وغاب عن الانتصار (2-صفر) على جيرونا يوم الثلاثاء بينما أظهرت الفحوص أنه لا يعاني من تمزق عضلي.

وأصيب موراتا، مهاجم ريال مدريد السابق، في كاحله أمام جيرونا وبدا أنه سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء برشلونة.

ويتأخر أتليتيكو بثماني نقاط عن برشلونة المتصدر قبل آخر ثماني جولات ويحتاج إلى تحقيق فوزه الأول في نوكامب منذ 2006 للتمسك بآماله الضعيفة في الإبقاء في المنافسة.