دعوة لإضراب جنسي

دعوة خرجت عبر منصات التواصل الاجتماعي لقيام النساء بإضراب جنسي لمواجهة تشريعات متشددة ضد الإجهاض في عدد من الولايات الأميركية.

الممثلة الأميركية أليسا ميلانو أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدة تدعو فيها النساء إلى الانضمام إليها في إضراب جنسي للاحتجاج على حظر الإجهاض الصارم الذي أقرته هيئات تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون في عدد من الولايات.

وحثت النجمة السابقة لمسلسل " تشارمد" النساء الجمعة على التوقف عن ممارسة الجنس "حتى نعود إلى الحكم الذاتي لأجسادنا".

وجاءت التغريدة بعد أيام من إعلان جورجيا رابع ولاية في الولايات المتحدة هذا العام تحظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، والتي يمكن أن تبدأ في الأسبوع السادس، قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حبليات.

وقالت ميلانو لوكالة أسوشيتد برس السبت: "نحتاج أن نفهم مدى سوء الموقف في جميع أنحاء البلاد ... إنه تذكير الناس بأن لدينا سيطرة على أجسامنا وكيف نستخدمها".

وأشارت إلى أن النساء قد مارسن تاريخيا الامتناع عن الجنس للاحتجاج أو الدعوة للإصلاح السياسي. واستشهدت برفض النساء الإيرانيات ممارسة الجنس في القرن السابع عشر كوسيلة لوقف الحرب، وكذلك بإضراب النساء الليبيريات في 2003 للمطالبة بوضع حد لحرب أهلية طويلة الأمد.

وتلقت ميلانو الدعم من المعجبين وانضمت إليها الممثلة بيت ميدلر في الدعوة إلى إضراب جنسي مع تغريدة لها.

لكن كلا من الليبراليين والمحافظين سخروا من فكرتها، حيث امتدحها المحافظون لتشجيعهم على الامتناع عن ممارسة الجنس، وقال الليبراليون إنها كانت تدفع رواية خاطئة مفادها أن النساء يمارسن الجنس فقط كخدمة لصالح الرجال.