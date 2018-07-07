كاتب سعودي يدعو إلى فتح سفارة إسرائيلية في الرياض

اقترح كاتب سعودي افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض وأخرى سعودية في القدس الغربية.

ودعا الكاتب السعودي دحام العنزي، في مقال بصحيفة الخليج الإلكترونية الخميس، إسرائيل إلى الموافقة على "المبادرة العربية".

ومبادرة السلام العربية كان قد أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في عام 2002 لإحلال السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكتب العنزي مقاله بمناسبة دعوة عضو الكنيست الإسرائيلي يوسي يونا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على مبادرة السلام العربية ودعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة إسرائيل وإلقاء خطاب في الكنيست.

وجاء في مقال العنزي "إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة ومعترف بها من دول العالم بما فيها الخمس العظمى ومصلحتنا تقول بقبول علاقات طبيعية مع إسرائيل كونها دولة مؤثرة جدا في هذا العالم".

وأشار العنزي إلى خطر السياسة الإيرانية والتركية على دول المنطقة قائلا "المصلحة أيضا تقول أننا نحتاج لحلفاء كإسرائيل لمواجهة العدو الحقيقي (المشروع الفارسي) إضافة إلى المشروع العثماني في المنطقة. فرق كبير بين صراع الوجود مع إيران والعثمانيين وبين خلاف حدود مع إسرائيل".

صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت من جهتها الجمعة مقال العنزي على تويتر وعلقت عليه قائلة "كلام للكاتب السعودي دحام الجفران العنزي، نرد عليه أن يد إسرائيل ممدودة للسلام مع كل دول الجوار"