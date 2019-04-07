السودان.. إضراب عام 'حتى تسليم السلطة'

بعد أكبر احتجاجات يشهدها السودان منذ اندلاع المظاهرات، ومقتل شخصين السبت، دعت المعارضة السودانية إلى استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدء إضراب عام في القطاعين العام والخاص بدءا من الأحد "إلى حين تسليم السلطة للشعب".

ونشر تجمع المهنيين السودانيين عددا من مقاطع الفيديو التي قال إنها لمتظاهرين توافدوا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بمقتل متظاهر غرب الخرطوم، فيما أعلنت حركة تحرير السودان مقتل امرأة خلال المظاهرات في وسط دارفور، وذلك خلال أكبر احتجاجات شهدتها السودان، بمناسبة ذكرى انتفاضة شعبية عام 1985 ضد حكم جعفر النميري انحاز لها الجيش.

وقالت وكالة الأنباء السودانية على موقعها الإلكتروني "سجلت مضابط الشرطة بلاغا بوفاة أحد المواطنين خلال أعمال شغب بشارع الأربعين بأم درمان إلى جانب بلاغات أخرى بإصابة عدد من المواطنين ورجال الشرطة فيما لم تسجل مضابط الشرطة أية خسائر فى الممتلكات".

تحديث 01:16 ت.غ

ينعقد حاليا اجتماع رفيع للجنة الأمنية التي تضم قيادات الجيش والشرطة والأمن والخارجية بقيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، وذلك بعد تظاهرات حاشدة السبت وصل على إثرها بعض المتظاهرين إلى محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقال شهود إن آلاف المحتجين السودانيين اشتبكوا مع قوات الأمن أمام مقر إقامة الرئيس عمر البشير السبت بوسط الخرطوم في أكبر تجمع على ما يبدو خلال الاحتجاجات المتواصلة لعدة أشهر ضد حكمه المستمر منذ 30 عاما.

وشارك آلاف السودانيين في مسيرات جديدة مناهضة للحكومة في أنحاء متفرقة من السودان السبت.

وررد المتظاهرون هتافات من بينها "جيش واحد شعب واحد" استحضاراً لما حمله هذا اليوم، السادس من أبريل، قبل أربعة وثلاثين عاما عندما أطاح الجيش بالرئيس جعفر النميري.

وقال منظموها إنها أحد أكبر الاحتجاجات الداعية إلى تنحي الرئيس عمر البشير، منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وقالت الناطقة باسم "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يقود الحراك، سارة عبد الجليل إنهم بدأوا اعتصاما حول مقر الجيش أملا في بقائه في موضعه حتى يستقيل البشير.

وفي بعض التسجيلات المصورة شوهدت قوات تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.​

​تحديث 19:11 ت.غ

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم السبت تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل النظام وتحقيق العدالة والحرية.

وأفاد مراسل "الحرة" بانطلاق تظاهرات من شارع النيل بالخرطوم ومنطقة السوق العربى تصدت لها قوات الشرطة والأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتفرق المحتجون ولجأ بعضهم إلى داخل مقرات المؤسسات المجاورة، فيما قال شهود عيان إن عشرات الناشطين والشباب تم اعتقالهم من وسط السوق العربى وبالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي.

واندلعت تظاهرات فى مدينة خشم القربة شرقي البلاد بالإضافة إلى تظاهرات فى مخيم كلمة للنازحين بدارفور .

وتأتى هذه التظاهرات استجابة لدعوة تقدمت بها قوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لتنظيم مواكب تتوجه صوب قيادة الجيش لمطالبته بالانحياز إلى خيار الشعب.

تحديث 11:40 ت.غ

دعا منظمون يقفون خلف مظاهرات مناهضة للحكومة استمرت عدة شهور في السودان إلى تنظيم مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.



ويقود تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة للنقابات المهنية المستقلة، الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر، بسبب الأسعار المتصاعدة والاقتصاد المتدهور.



وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى الدعوة لرحيل الرئيس عمر البشير بعد ما يقرب من ثلاثة عقود في السلطة.



تتواكب مسيرات السبت مع الذكرى الرابعة والثلاثين لإطاحة الرئيس جعفر النميري في انقلاب غير دموي.



وكان الجيش قد أطاح بالنميري في أعقاب انتفاضة شعبية عام 1985، قبل تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، فقدت بدورها السلطة لصالح البشير في انقلاب بدعم من حلفائه الإسلاميين المتشددين.

