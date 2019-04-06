دعوة لاحتجاجات جديدة في السودان

دعا منظمون يقفون خلف مظاهرات مناهضة للحكومة استمرت عدة شهور في السودان إلى تنظيم مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.



ويقود تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة للنقابات المهنية المستقلة، الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر، بسبب الأسعار المتصاعدة والاقتصاد المتدهور.



وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى الدعوة لرحيل الرئيس عمر البشير بعد ما يقرب من ثلاثة عقود في السلطة.



تتواكب مسيرات السبت مع الذكرى الرابعة والثلاثين لإطاحة الرئيس جعفر النميري في انقلاب غير دموي.



وكان الجيش قد أطاح بالنميري في أعقاب انتفاضة شعبية عام 1985، قبل تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، فقدت بدورها السلطة لصالح البشير في انقلاب بدعم من حلفائه الإسلاميين المتشددين.

