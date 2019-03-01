دريد لحام يعود في حافلة دمشق-حلب

بعد عشرة أعوام يعود النجم العربي دريد لحام ليتوج مسيرته الفنية بفيلم (دمشق حلب)، الذي يختصر واقع المجتمع السوري من خلال رحلة حافلة ينتقل فيها من دمشق إلى حلب، وتحمل كل محطة من محطات هذه الرحلة رسائل عدة.

الفيلم من إخراج باسل الخطيب، وبطولة دريد لحّام وصباح الجزائري.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية تدعى عيسى عبد الله، هو مذيع متقاعد يعيش في دمشق وحيداً بعدما فقد معظم أصدقائه.

يقرر عيسى زيارة ابنته المقيمة في مدينة حلب، بعدما فقدت زوجها في حادثة خطف مجهولة، لتبدأ رحلة ركاب حافلة دمشق-حلب.

يقارب الفيلم ترددات الأزمة السورية دون الدخول بتفاصيلها، يبني المخرج من هذه الأزمة جسر عبور بين ذكريات عيسى واستشراف مرحلة ما بعد الحرب.

رأى نقاد في رحلة عودة ركاب الباص من دمشق إلى حلب دعوة لإعادة الحياة بكل تناقضاتها إلى هذه المدينة المنكوبة.

يعرض الفيلم قضية المفقودين والتقاليد الاجتماعية المتزمتة وصراع الأجيال لتنتهي أحداثه بتحدي عيسى خطر الألغام التي سيتجاوزها ليتحول اللقاء إلى بداية مشوار جديد.