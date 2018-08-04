دروز إسرائيل يحتجون على قانون 'الدولة القومية'

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين من الطائفة الدرزية وأنصارهم وسط تل أبيب السبت للاحتجاج على قانون جديد يعتبرون أنه يجعل منهم سكانا من الدرجة الثانية.

وينص القانون، الذي أقرته الكنيست الشهر الماضي وأصبح من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للبلاد، على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي".



ويلمح القانون إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد بينما يشير إلى أن إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.



وندد مواطنو إسرائيل العرب بشدة بالقانون وخصوصا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفا.



وتعتبر الخدمة في الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الإسرائيليين إجبارية بالنسبة للدروز، بخلاف غيرهم من العرب الذين بإمكانهم التطوع للخدمة في الجيش الإسرائيلي.



ونادى المشاركون في تظاهرة السبت بـ"المساواة" رافعين الأعلام الدرزية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد سلسلة لقاءات مع زعامات الدروز في البلاد مؤكدا لهم "لا يوجد شيء في القانون يتعارض مع حقوقكم كمواطنين متساوين داخل دولة اسرائيل، ولا يوجد شيء يمكن أن يمس بالوضع الخاص للطائفة الدرزية في إسرائيل".



