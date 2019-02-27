15 دقيقة يوميا تكفي لتخفيض الوزن

أظهرت دراسة علمية أن تخصيصك 15 دقيقة لمتابعة نظامك الغذائي يوميا كافية لخسارة الوزن الزائد.

وتتضمن اليوميات الغذائية متابعة الوزن والأطعمة والمشروبات التي تتناولها كل يوم وتقدير سعراتها الحرارية، إضافة لتحديد أوقات ممارستك الرياضة.

ولمن يجدون صعوبة في تسجيل يومياتهم الغذائية هناك العديد من التطبيقات على الخلوي يمكنها مساعدتك للقيام بذلك، إذ يتوقع أن يبلغ حجم سوق التطبيقات التي تتعلق بصحة الإنسان حوالي 102 مليار دولار بحلول 2023.

وتشير الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة فيرمونت ونشرتها مجلة "ذا جورنال أوبيستيز"، إلى أن من يرغبون بفقدان 3-5 في المئة من وزنهم عليهم أن يراقبوا "الحمية" التي يتبعونها وتسجيل الأطعمة والمشروبات التي يتناولها الشخص خلال اليوم.

وذكرت الدراسة التي تتبعت 142 متطوعا لمدة ستة أشهر أن أكبر الرابحين الذين خسروا 10 في المئة من وزنهم كانوا يقضون ما معدله 23 دقيقة يوميا في تسجيل يومياتهم الغذائية، ولكن يتراجع معدل هذا الوقت مع مضي الوقت وتصبح متابعة كميات وأوقات الأطعمة والمشروبات أشبه بجزء من سلوك الشخص.

وتدعم هذه الدراسة أبحاثا سابقة قام بها مركز "قيصر سنتر في هليث ريسيرش" عام 2008 بأن من كانوا يتابعون حميتهم ويكتبون يومياتهم الغذائية لمدة ستة أشهر خسروا حوالي 13 باوند في المتوسط.