مشروب كحولي واحد يكفي للإصابة بجلطة

سلطت دراسة علمية حديثة الضوء مجددا على قضية الاعتدال في شرب الكحول وأثرها على صحة الفرد.

ووجدت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "لانسيت" الطبية أن تناول مشروب واحد من الكحول يوميا يزيد ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي بدوره إلى مخاطر الإصابة بجلطات.

وقال الباحثون إن المخاطر تزيد بنسبة 10 إلى 15 في المئة في حال تناول مشروب أو اثنين يوميا، بينما تصل نسبة المخاطر إلى 35 في المئة في حال تم شرب أربعة مشروبات بشكل يومي.

وأوضح الباحثون أن لفظ "مشروب" يعني زجاجة بيرة أو كوب صغير من النبيذ.

وقال تشنغ مينغ المشرف المشارك في الدراسة من إدارة الصحة السكانية بجامعة أوكسفورد في بيان: "لا توجد تأثيرات وقائية لشرب الكحول باعتدال ضد الجلطات. حتى الاستهلاك المعتدل للكحول يزيد من فرص الإصابة بجلطة".

وتتناقض نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات أخرى سابقة تشير إلى أن شرب الكحول باعتدال قد لا يضر بل قد يمنع الإصابة بالجلطات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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