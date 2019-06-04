دراسة: صلاح خفف من الإسلاموفوبيا

استطاع النجم المصري لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، تحقيق ما أخفقت به العديد من المحاولات للحد من الإسلاموفوبيا، ليؤثر في عشرات آلاف المشجعين ويجلب نظرة إيجابية للإسلام، وفقا لدراسة أعدها مركز دراسات سياسات الهجرة التابع لجامعة ستانفورد البريطانية.

وكشفت الدراسة تراجع جرائم الكراهية بنسبة قاربت 20 في المئة في مقاطعة ميرسيسايد، حيث تعتبر مركزا لفريق ليفربول.

ويبدوا أن صلاح لم يفز بدوري أبطال أوروبا أخيرا فحسب، بل تمكن أيضا من الظفر بشعبية عالية جعلت العديد من الأشخاص يعيدون التفكير في نظرتهم إلى الإسلام في ظل روحه الإيجابية ولعبه النظيف، وفقا لما أشارت إليه الدراسة بعنوان "هل يمكن أن تسهم الشهرة في الحد من الأحكام المسبقة؟ أثر محمد صلاح على المواقف والسلوك المعادي للإسلام".

ورصد القائمون على الدراسة أكثر من 15 مليون تغريدة لمشجعي كرة القدم في بريطانيا، فضلا عن مسح شمل أكثر من ثمانية آلاف مشجع.

وأظهرت الأرقام تراجعا في نسبة التغريدات المعادية للإسلام من جمهور ليفربول للنصف، إذ كانت تمثل نحو 7.2 في المئة من مجمل التغريدات لتصبح 3.4 في المئة.

والتحق صلاح بفريق ليفربول عام 2017 ليصبح نجم الكرة الإنكليزية.

وخلال عام 2018 أطلق مشجعو الفريق أكثر من أغنية لصلاح، بعد قيادته لناديه نحو إنجازات عديدة في دوري أبطال أوروبا، إذ غنوا له واعتبروه "هبة من الله"، فيما غنى آخرون قائلين: "إن كان الإسلام نافعا له فإنه سيكون جيدا لهم أيضا".

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