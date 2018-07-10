أوبر.. الرجال يكسبون أكثر من النساء

في وقت تتطلع فيه كثير من النساء العربيات للعمل لصالح شركة أوبر، أظهرت دراسة أصدرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة مؤخرا أن السائقين الذكور يكسبون عن كل ساعة عمل حوالي سبعة في المئة أكثر مما تكسبه النساء العاملات في الشركة.

ومن خلال الاطلاع على بيانات أكثر من مليون من سائقي أوبر، وجد باحثون من جامعتي ستانفور وشيكاغو تباينات في طريقة تعامل كل من الإناث والذكور مع العمل ما انعكس على ما يجنونه من مال.

وبين تلك التباينات أن الرجال يقودون بشكل أسرع ويحصلون خبرة أكبر في القيادة فضلا عن أنهم يتوجهون في مناطق مربحة لكن أحيانا أقل أمنا.

وقال الباحثون إن السرعة وحدها تشكل حوالي نصف الفارق في الدخل بين النساء الرجال. ويتلقى سائقو أوبر أجورا بناء على الوقت والمسافة، لكن الدراسة توصلت إلى أن السائقين يكسبون أكثر بسبب عدد المشاوير وليس طول مسافتها. وبما أن الرجال يسوقون بسرعة أكبر، فإنهم يقومون برحلات أكثر وبالتالي يجنون مالا أكثر عن كل ساعة عمل.

خبرة السائق وما يكتسبه من خبرات خلال العمل أيضا تؤثر بأكثر من الثلث على الراتب. وبحسب الدراسة فإن النساء يقدن لفترة أقل من الرجال ويتركن العمل لصالح أوبر في فترة أقل من الرجال.

سبب ثالث في التباين يعود إلى المنطقة التي يعمل فيها سائقو أوبر. وبحسب الدراسة فإن النساء يفضلن تجنب الأماكن التي يعتقدن أنها أقل أمنا مثل تلك القريبة من الحانات أو الأحياء التي تتفشى فيها الجرائم، فيما يقود الرجال في مناطق مربحة بما فيها تلك الأقل أمنا.

يذكر أن سائقي أوبر لا يتلقون أجورا بناء على فترة خدمتهم أو رتبهم أو جنسهم، فيما يتم الربط بين السائقين والزبائن عبر خواريزميات. ويتحكم السائقون في مواعيد عملهم وطول فتراتها.