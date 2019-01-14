دراسة تربط بين قلة النوم وتصلب الشرايين

أظهرت نتائج دراسة أميركية نشرت الإثنين أن قلة النوم، أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل يرفعان مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين ليس فقط في القلب، وإنما في جميع أنحاء الجسم.

واعتمدت الدراسة التي نشرت في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب على مراقبة نحو أربعة آلاف رجل وامرأة بمتوسط أعمار بلغ 46 عاما وليس لديهم تاريخ مع أمراض القلب.

وتم تقسيم هؤلاء إلى أربع مجموعات على أساس مدة نومهم التي تراوحت بين أقل من ست ساعات، ومن ست إلى سبع ساعات، ومن سبع إلى ثماني ساعات، وأخيرا من ينامون أكثر من ثماني ساعات.

وخضع كل شخص منهم لفحص مقطعي وموجات فوق صوتية ثلاثية الأبعاد للقلب في بداية ونهاية الدراسة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 27 في المئة للإصابة بتصلب الشرايين في جميع أنحاء الجسم مقارنة مع أولئك الذين ناموا من سبع إلى ثماني ساعات.

كما وجدوا أن المشاركين الذين عانوا من فترات نوم متقطعة خلال الليلة الواحدة معرضون للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة 34 في المئة أكثر من أولئك الذين ينامون بشكل جيد.