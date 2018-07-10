دراسة: ترامب يتصدر قادة العالم على تويتر

أظهرت دراسة سنوية ان الرئيس دونالد ترامب يحظى بأكبر عدد متابعين على تويتر بين قادة العالم، متقدما على البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وأفادت الدراسة التي حملت عنوان "تويبلوماسي" بأن ترامب "أصبح القائد العالمي الأكثر متابعة على تويتر في تشرين الأول/أكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي أصبح الثاني عالميا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات".

ويتابع الرئيس حاليا أكثر من 53.3 مليون حساب.

وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة "بورسون كون اند وولف" المتخصصة بالإعلام والعلاقات العامة، أن "رئيس الوزراء الهندي يحتل المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي".

وفي أوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اللائحة مع أكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية، يليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة اضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في أيار/مايو 2017 ليصل إلى ثلاثة ملايين متابع.

وفي الدول العربية، تتصدر اللائحة ملكة الأردن رانيا التي يتابع حسابها أكثر من 10 ملايين شخص، يليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء بتسعة ملايين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بستة ملايين.

ويعتبر ممثلو حكومات دول أميركا الجنوبية على تويتر "الأكثر نشاطا" مثل وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا الذي كتب ما معدله 55 تغريدة يوميا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وكشفت الدراسة أيضا أن رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 187 دولة متواجدون على تويتر، "ما يشكل 97 في المئة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأفادت أن حكومات "ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان ليست لديها حسابات رسمية".