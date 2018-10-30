دراسة: بيتكوين تزيد من مخاطر الاحتباس الحراري

حذرت دراسة جديدة من أن تزايد تبني استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" سيرفع من مخاطر الاحتباس الحراري.

وقالت الدراسة المنشورة على موقع "نيتشر" إن بيتكوين يمكن أن تنتج ما يكفي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تدفع بدرجات الحرارة إلى أعلى من درجتين مئويتين وذلك خلال 22 عاما، وربما خلال 16 عاما.

واستندت نتائج الفريق الذي أجرى الدراسة في جامعة هاواي الأميركية على قياس كميات الطاقة المستخدمة "لتعدين" هذه العملة الرقمية، وقد وجد الفريق أنها مسؤولة عن إنتاج حوالي 69 مليون طن مكعب من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2017.

وجذبت "بيتكوين" الأنظار نهاية العام الماضي بعد أن اقترب سعرها من 20 ألف دولار أميركي، لكنها وبمرور الوقت هوت إلى أكثر من 60 في المئة من تلك القيمة.

اقرأ أيضا: تخطى سعرها 15 ألف دولار.. ما هي عملة بيتكوين؟