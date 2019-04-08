الكلاب لكشف السرطان

في الوقت الذي تتجه فيه الأبحاث لتطويع التقنية والذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، وجد باحثون ضالتهم في تقنيات بدائية بعدما اكتشفوا قدرة الكلاب على التعرف على عينات دم مصابة بمرض السرطان.

وتمكنت كلاب تحت إشراف علماء من "بايوسينت دي إكس" في فلوريدا من تحديد عينات الدماء المصابة بالسرطان بدقة نسبتها 97 في المئة.

وقالت الباحثة هيذر جونكويرا إن أنف الكلب لديه قوة حاسة الشم بما يعادل 10 آلاف ضعف عما هي لدى الإنسان، وقدرتها على تحديد الخلايا المصابة بالسرطان بدقة ربما يعطي أملا في العثور على دواء للمرض.

وأشارت إلى أنه تم تدريب ثلاثة كلاب من فصيلة "بيغل" لتستطيع التمييز بين عينات الدم المصابة من غير المصابة.

قدرة الكلاب على أن تصبح أدوات جديدة للكشف عن السرطان ليس هو الهدف الأخير للأبحاث حسب جونكويرا، إذ سيستمر البحث عن دواء لهذا الداء المنتشر على مستوى العالم.