دراسة الطب تصبح مجانية في جامعة نيويورك

أعلنت كلية الطب في جامعة نيويورك (NYU) الخميس أن ستقدم منحا دراسية لكافة الطلاب ستجعل برنامجها الدراسي المكلف مجانيا.

وأوضحت الكلية في بيان أن الجامعة ستغطي الرسوم الدراسية كاملة لجميع طلاب الكلية من خلال برنامج منح، بصرف النظر عن القدرات المادية أو الأداء الأكاديمي لهم.

وقالت الكلية إن هذه الخطوة ستتيح "للأطباء الطموحين اختيار تخصص على أساس موهبتهم وميولهم لتقديم خدمة أفضل للمجتمعات... وتحسين رعاية المرضى".

وتمكنت الجامعة من توفير مبلغ 450 مليون دولار أميركي، من بينها تبرع بقيمة 100 مليون دولار قدمه مؤسس سلسلة متاجر "هوم ديبو" كينيث لانغون وزوجته إيلاين، كدعم لبرنامج المنح الدراسية، حسبما كشف مسؤولون بالكلية.

وقدر المسؤولون أن استمرارية برنامج المنح تتطلب توفير قرابة 600 مليون دولار، ستسعى الجامعة لاستكمال توفيرها.

We’re excited to offer full-tuition scholarships to all current and future students in the MD degree program! #NYUSOM #WhiteCoatCeremony https://t.co/Zhnvfil4gx pic.twitter.com/NV0AU60opG — NYU School of Med (@nyuschoolofmed) August 16, 2018

وأشارت شبكة "سي أن أن" إلى أن مصروفات التعليم بالكلية هذا العام تصل إلى حوالي 55 ألف دولار.

وجدير بالذكر أن هناك 422 طالبا على ذمة الكلية حاليا، من بينهم 102 سيبدأون الدراسة الخريف المقبل، بحسب "سي أن أن".

ويؤدي ارتفاع تكاليف دراسة الطب في الولايات المتحدة إلى عزوف الكثيرين عن دخول هذا المجال. ويرى رافايل ريفيرا، المسؤول في الجامعة، أن حل مشكلة التكلفة سيساعد على التخفيف من مشكلة نقص عدد الأطباء.