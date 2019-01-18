هل تسعل؟ عليك بالشكولاتة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة هال في يوركشاير بإنكلترا أن الشوكولاتة يمكن أن تكون علاجا أفضل من "الأدوية" لعلاج السعال.

واستعانت الدراسة بـ163 مريضا، تناول بعضهم شراب الكودين الذي عادة ما يوصف للذين يعانون من السعال، فيما تناول آخرون دواء يحتوي على الشكولاتة يسمى "روكوكو".

وتبين أن المرضى الذين تناولوا الدواء الذي يحتوي على الشكولاتة تحسنوا بشكل كبير في غضون يومين، وهي فترة أسرع مقارنة بالعلاجات الأخرى.

ويعزو القائمون على الدراسة سبب ذلك إلى خصائص مادة الكاكاو التي تحتويها الشكولاتة، لأنه أكثر لزوجة ويحمي نهايات الأعصاب التي يمكن أن تسبب السعال.