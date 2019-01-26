كشفت دراسة علمية أن راكبي السكوتر الكهربائي معرضون للمخاطر والإصابات أكثر من راكبي الدراجات الهوائية.

وحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مجلة "جاما نتورك أوبن" فإن طوارئ مستشفيات في لوس أنجليس استقبلت 249 مصابا بسبب ركوب السكوتر الكهربائي خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر 2017 حتى آب/ أغسطس 2018، مقابل 195 مصابا بسبب ركوب الدراجات النارية.

وأوضحت أن 40 في المئة من المصابين تمت معالجتهم من إصابات في منطقة الرأس، فيما عانى 28 في المئة من الكدمات والرضوض، وتعرض 30 في المئة لكسور مختلفة.

وأشارت الدراسة إلى أن القوانين تلزم بأن مستخدم السكوتر الكهربائي يجب ألا يقل عمره عن 18 عاما خاصة الذين يستأجرونها من شركات التأجير، إلا أن 11 في المئة من المصابين كانوا تحت هذا العمر.