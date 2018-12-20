أن تحمي فكرك من الشيخوخة

إذا كانت شيخوخة الجسد حتمية، ففي مجال القدرات الإدراكية يمكن تأخيرها للحفاظ على شباب الفكر.

هذه دراسة علمية حديثة وجدت أن ممارسة تمارين (الأيروبيكس) مثل المشي أو ركوب الدراجات بضع مرات أسبوعيا يؤدي إلى تأخير تراجع أداء القدرات الإدراكية لدى كبار السن.

وشارك في الدراسة التي أجريت في جامعة دوك بولاية نورث كارلولاينا 160 شخصا، متوسط أعمارهم 65 عاما، ولديهم مشكلات إدراكية لكنهم ليسوا مصابين بالخرف.

وطلب من المشاركين القيام بأنشطة تتوزع بين ممارسة تمارين الأيروبيكس واتباع حمية غذائية، وطلب من آخرين عدم تغيير نمط حياتهم في ما يتعلق بالحمية الغذائية أو التمارين.

وبعد ستة أشهر، خضع المشاركون لاختبارات معرفية، وبينت النتائج حدوث تحسن في القدرات الإدراكية بما يعادل تأخير الشيخوخة تسعة أعوام، لدى الذين اتبعوا الحمية الغذائية ومارسوا التمارين.

وقال قائد الفريق جيمس بلومنتال إن هذه هي الدراسة الأولى من نوعها التي تشير إلى فوائد ممارسة التمارين واتباع حمية غذائية على تأخير تراجع القدرات الإدراكية للأشخاص الذين هم عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

وأضاف: "لا توجد حاليا أي علاجات طبية مؤكدة لوقف أو عكس التراجع الإدراكي المرتبط بالعمر، وهذه التغيرات في نمط الحياة لها القدرة على تأخير ظهور الخرف لسنوات".