دراسة: ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الدماغ

كشفت دراسة طبية حديثة أن إصابة كبار السن بارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى زيادة مخاطر تضرر أدمغتهم مقارنة بالآخرين.

وأظهر تشريح حوالي 1300 من كبار السن تضرر أنسجة الدماغ وظهور واحدة من العلامات المميزة لمرض الزهايمر، خاصة بالنسبة للمصابين بارتفاع ضغط الدم، مقارنة بأولئك الذين لديهم معدلات ضغط طبيعية.

لكن الدكتور زوي أرفانيتاكيس من المركز الطبي لجامعة راش في شيكاغو، والذي قاد هذه الدراسة، حذر من الاستناد إلى هذه النتائج لإصدار توصيات قائلا إن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث.

وتتبعت الدراسة أشخاصا كانت أعمارهم أكبر من 60 عاما، وكان حوالي الثلثين منهم مصابا بارتفاع ضغط الدم.

ومع تشريح أدمغتهم بعد وفاتهم، وجد الباحثون أن المصابين بارتفاع ضغط الدم زادت لديهم فرص ظهور العلامات التي تشير إلى موت الأنسجة الدماغية الناجم عن نقص وصول الدم إلى الدماغ.

ورصدوا أيضا إحدى العلامات المميزة لمرض الزهايمر وهي حدوث تشابك في أنسجة الدماغ.