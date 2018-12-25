دراسة ترصد علاقة بين آلام الظهر والوفاة

كشفت نتائج دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مركز بوسطن الطبي وجود علاقة محتملة بين آلام الظهر والوفاة لدى النساء.

وآلام الظهر من الحالات الشائعة وتصيب الملايين حول العالم، وهي سببب رئيسي للإعاقة.

ويمكن أن تتسبب بآلام الظهر عوامل مثل وضعية الجسم ونمط الحياة وزيادة الوزن والسمنة.

وهي أكثر شيوعا بين النساء، خاصة اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و80 عاما.

وفي الدراسة المشار إليها، تتبع الباحثون أكثر من ثمانية آلاف امراة كبيرة في السن لمدة 14 عاما، وقد توفيت 56 في المئة منهن خلال هذه الفترة.

ووجدت الدراسة أن 65.8 في المئة من النساء اللائي عانين من آلام مستمرة في الظهر تعرضن للوفاة مقارنة بـ53.5 ممن لم تتعرضن لآلام في الظهر.

ولا تزال الأسباب الكامنة وراء العلاقة بين آلام الظهر والوفاة غير واضحة، ويعتقد الباحثون أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بآلام الظهر يمكن أن تسهم في الوفاة المبكرة.

وقال قائد الفريق إريك روسيين إن تجنب كبار السن القيام بالأنشطة اليومية خشية حدوث أذى لهم، يؤدي إلى زيادة وزنهم أو تطور مشكلات صحية مزمنة والموت المبكر في النهاية.