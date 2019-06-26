رجل ينجو شهرا في كهف بعد كسر دب لظهره

قصة صدمت كل من سمعها، لرجل هاجمه دب في إقليم نوفا الروسي.

وتناقلت وسائل إعلام متنوعة مقطع فيديو ظهر فيه رجل نحيف للغاية بأوساخ غطت جلده، مزجت بين فضلاته ودمه، واصفة شكله بـ "المومياء".

​(الفيديو قد يحوي مشاهد قد يعتبرها البعض حساسة)

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​وعند سؤاله عما بدا وكأنه اسمه باللغة الروسية، فتح الرجل عيناه الزرقاوتين ليجيب: ألكساندر.

وذكرت صحف مثل "سيبيريا تايمز" أن الرجل عاش لمدة شهر كامل من خلال شربه لبوله، وأن مصادر من المستشفى نقلت عنه قوله إنه عانى نفسيا من الخوف من عودة الدب لأكله.

يذكر أن الدببة عادة تخبئ طرائدها وتنتظر تحللها قليلا ليسهل تناولها لاحقا