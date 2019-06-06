دبي: مقتل 17 في حادث سير

قالت شرطة دبي على تويتر يوم الخميس إن 17 شخصا لاقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بلوحة إرشادية على إحدى الطرق.

وأضافت أن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكبا من جنسيات مختلفة وأن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت شرطة دبي إن المصابين نقلوا إلى المستشفى وإنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

ولاحقا على التغريدة الأولى، قالت شرطة دبي إن عدد القتلى ارتفع إلى 17 بعد وفاة مصابة في مستشفى راشد في دبي.

وأضافت أن سائق الحافلة عماني الجنسية وهو في العقد الخامس من عمره، وأفادت بأنه يعاني من إصابات متوسطة ولا يزال يتلقى العلاج.