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دبي تقيس السعادة بكاميرات 'AI'

مؤشر السعادة في دبي. نقلا عن الموقع الإلكتروني للمؤشر

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة لقياس سعادة المتعاملين باستخدام كاميرات ذكية.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الكاميرات ستقيس مؤشر السعادة من خلال تحليل تعابير وجه المتعاملين من دون تخزينها للحفاظ على الخصوصية، قبل إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة وبعدها، ومن ثم قياس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق.

وتشير الهيئة إلى أن الكاميرات مصنعة داخل الإمارات بدقة عالية وتستطيع التقاط صور بمعدل 30 صورة في الثانية، وفي نطاق 7 أمتار، ومحيط رؤية 65 درجة، بالإضافة إلى الضبط التلقائي للمشهد من دون فلاش وتقليل تشويش درجة الإضاءة لإعطاء أدق المؤشرات لتعابير الوجه.

وتشير الهيئة إلى أن هذه المبادرة ستوفر تقارير تجربة المتعاملين من خلال لوحة بيانات آنية، وإرسال إشعارات فورية عند انخفاض مستوى السعادة.

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