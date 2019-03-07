أوروبا تؤيد نصا ينتقد السعودية

قال دبلوماسيون إن 36 دولة على الأقل بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وقعت بيانا سيوجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في حقوق الإنسان الخميس.

وسيكون البيان أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس عام 2006. وسيتلو البيان هارالد أسبيلوند مبعوث أيسلندا في محادثات جنيف.

وسيدعو البيان السلطات السعودية إلى إطلاق سراح ناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال مبعوث إحدى دول الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إنه "نجاح لأوروبا أن تتوحد في هذا الأمر".

وقال ناشطون إن بعض المحتجزات، ومنهن من شاركن في حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات، "تعرضن للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي".

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية الأربعاء للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.

وقال وكيل النيابة العامة السعودية لصحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إن مكتبه اطلع على تقارير إعلامية عن تعرض النساء للتعذيب ولم يجد دليلا على ذلك ووصف التقارير بالكاذبة.