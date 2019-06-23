داني ألفيش يقرر الرحيل عن 'بي إس جي'

اتخذ قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش، المشارك حاليا مع بلاده في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها على أرضها، قرار الرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي بحسب ما أعلن الأحد في حسابه على أنستغرام.

وقال ألفيش (36 عاما) إن "لكل شيء بداية، منتصف، ونهاية، والوقت حان لكي أضع نقطة النهاية هنا".

وانضم ألفيش إلى سان جرمان في صيف 2017 بعد موسم واحد في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوج مع النادي الباريسي بلقب الدوري في موسميه، كما أحرز الكأس وكأس الرابطة عام 2018.

اللاعب السابق لنادي برشلونة الإسباني الذي وصل إلى نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية اليوم، دافع عن ألوان سان جرمان في 73 مباراة بالمجمل، وسجل للنادي الباريسي 8 أهداف مع 18 تمريرة حاسمة.

ومن المؤكد أن النادي الباريسي لن يكون نهاية المشوار الكروي للبرازيلي الذي سبق أن أعرب عن رغبته بالتواجد مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وبقراره ترك سان جرمان، سار ألفيش على خطى الحارس الإيطالي المخضرم زميله السابق في "السيدة العجوز" جانلويجي بوفون الذي قرر الانفصال عن النادي الباريسي المرشح أيضا للتخلي عن نجمه البرازيلي الآخر نيمار أو حتى خسارة كيليان مبابي الذي يثير اهتمام ريال مدريد بشكل خاص.