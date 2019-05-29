دانفورد: وجودنا في الخليج رسالة لإيران

أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد الأربعاء أن تعزيز الوجود العسكري في الخليج يمثل رسالة واضحة لإيران، التي تتهمها الولايات المتحدة بمحاولة تنفيذ هجمات ضد مصالح أميركية في المنطقة.

وقال دانفورد في كلمة ألقاها في معهد بروكنغز للأبحاث في واشنطن "نريد أن يعلم الإيرانيون أن لدينا قوة ردع مناسبة لو فكروا بمهاجمة قواتنا".

وأضاف دانفورد أن النقاشات بينه وبين قائد القيادة الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي متواصلة "لضمان توفير مستوى مناسب من القوات لحماية أفرادنا في المنطقة".

وأشار دانفورد إلى أن انتشار القوات الأميركية في الخليج ليس محاولة لاستفزاز أي طرف بل لضمان الحماية لشعبنا".

وبدأت الولايات المتحدة تعزيز وجودها في منطقة الخليج هذا الشهر ردا على تهديدات من إيران، فأرسلت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن"، وحاملة المروحيّات "يو إس إس كيرسارج" على متنهما آلاف الرجال والنساء.

كما أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة سترسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.