داعش لا يزال يحتجز مئات التركمانيات

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن تنظيم داعش لا يزال يحتجز ستـمئة تركمانية وأكثر من مئة وعشرين طفلا تركمانيا.

عضو مجلس المفوضين علي البياتي انتقد ضعف الجهود لمتابعة ملف المختطفين التركمان.

ودعا البياتي فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش إلى متابعة الموضوع إضافة إلى ملف المختطفات الإيزيديات، مشيرا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تعتقد أن مسلحي داعش اصطحبوا معهم أغلب المختطفات إلى خارج العراق.

رئيسة منظمة تولاي المعنية بشؤون التركمان هيمان رمزي قالت لراديو سوا إن مصير أكثر من ألف وثلاثمئة تركماني وتركمانية لا يزال مجهولا فيما تحررت نحو أربعين تركمانية عقب تحرير الموصل.

هيمان أكدت أن مقاتلي تنظيم داعش مارسوا التعذيب وقتلوا عددا من التركمانيات حرقا بحسب شهادات حصلت عليها منظمة تولاي من ناجيات إيزيديات.

وتحدثت هيمان عن معلومات تفيد بأن أمراء داعش اصطحبوا معهم المختطفات التركمانيات من تلعفر والرقة إلى تركيا والشيشان.

ودعت رئيسة منظمة "تولاي" المجتمع الدولي و منظمة الشرطة الدولية الجنائية "إنتربول" لمنع عمليات تهريب المختطفات، وشددت على ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان لمعرفة مصير التركمانيات لدى داعش.