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صور وفيديو... عائلات متشددين تفر من باغوز

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

فرت عشرات من عائلات مقاتلين أجانب بينهم عراقيون وأتراك وروس من آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا الثلاثاء، إثر فقدان المتشددين لأراض لصالح قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة.

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

وتشن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع البلاد، هجوما بمساندة ضربات جوية أميركية لانتزاع الجيب. وخلال اليومين الماضيين فقط خرج مئات المدنيين من المنطقة.

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

وجرى نقل نحو 300 مدني في شاحنات من منطقة باغوز إلى مخيم في شمال شرق البلاد، وبدا عليهم الإنهاك والجوع وكان بعض الأطفال حفاة.

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

وقال عدة أشخاص في تعريفهم بأنفسهم إنهم عراقيون وأتراك وأوكرانيون وروس.

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

وعند أطراف باغوز وقف المدنيون الفارون من الجيب في طابور للخضوع للاستجواب على يد قوات أميركية وقوات سورية الديمقراطية في محاولة على ما يبدو للعثور على المتشددين المطلوبين.

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

وتعتقد قوات سوية الديمقراطية أن ما بين 400 و600 مقاتل ربما لا يزالون متحصنين داخل الجيب بينهم الكثير من المتشددين الأجانب وبعض قادتهم.

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

وقال المتحدث باسم القوات الشهر الماضي إن معظم المدنيين الذين ما زالوا هناك هم زوجات وأطفال المتشددين.

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا
عائلات المتشددين تفر من آخر معاقل داعش في سوريا

وهذا تقرير مصور لمراسلنا في سوريا هيبار عثمان عن خروج العائلات من باغوز:

سوريا.. نازحو بلدة باغوز تحتاني في العراء
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سوريا.. نازحو بلدة باغوز تحتاني في العراء

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