صور وفيديو... عائلات متشددين تفر من باغوز

فرت عشرات من عائلات مقاتلين أجانب بينهم عراقيون وأتراك وروس من آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا الثلاثاء، إثر فقدان المتشددين لأراض لصالح قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع البلاد، هجوما بمساندة ضربات جوية أميركية لانتزاع الجيب. وخلال اليومين الماضيين فقط خرج مئات المدنيين من المنطقة.

وجرى نقل نحو 300 مدني في شاحنات من منطقة باغوز إلى مخيم في شمال شرق البلاد، وبدا عليهم الإنهاك والجوع وكان بعض الأطفال حفاة.

وقال عدة أشخاص في تعريفهم بأنفسهم إنهم عراقيون وأتراك وأوكرانيون وروس.

وعند أطراف باغوز وقف المدنيون الفارون من الجيب في طابور للخضوع للاستجواب على يد قوات أميركية وقوات سورية الديمقراطية في محاولة على ما يبدو للعثور على المتشددين المطلوبين.

وتعتقد قوات سوية الديمقراطية أن ما بين 400 و600 مقاتل ربما لا يزالون متحصنين داخل الجيب بينهم الكثير من المتشددين الأجانب وبعض قادتهم.

وقال المتحدث باسم القوات الشهر الماضي إن معظم المدنيين الذين ما زالوا هناك هم زوجات وأطفال المتشددين.

وهذا تقرير مصور لمراسلنا في سوريا هيبار عثمان عن خروج العائلات من باغوز: