دواعش فرنسيون في العراق.. من هم؟

إثنا عشر فرنسيا معتقلون في العراق، حكم على أربعة منهم بالإعدام، بعدما أدينوا بالانتماء لداعش، وقد كشف هوياتهم ضابط في أجهزة الأمن العراقية ومركز تحليل الإرهاب (CAT) في باريس. وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح أواخر شباط/فبراير في باريس أنهم "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي" بعدما اعتقلتهم القوات الكردية في سوريا وسلمتهم للعراق. وينص القانون العراقي على عقوبة تصل إلى الإعدام لأي شخص انضم إلى منظمة "إرهابية"، سواء قاتل أم لم يشارك في المعارك. فمن هم الفرنسيون المعتقلون؟ ​

​ ليونار لوبيز حكم عليه بالإعدام في العراق في 26 أيار/مايو 2019، قرر محاموه الطعن بالحكم، منددين بـ"محاكمة عاجلة". ولوبيز من سكان باريس في الثانية والثلاثين من عمره، عمل في مكتبة لبيع الكتب الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحالي، وأحد العناصر الأكثر نشاطا في موقع "أنصار الحق"، أبرز منصات المتطرفين الذي يتحدثون الفرنسية. اتخذ لنفسه لقب "أبو إبراهيم الأندلسي" بعد انتمائه إلى تنظيم داعش وعاش مع متشددين شرَّبهم التطرف ونفذوا في فرنسا فيما بعد هجمات دامية. غادر لوبيز فرنسا في تموز/يوليو 2015، أثناء خضوعه للمراقبة القضائية بسبب نشاطاته على الموقع، مع زوجته وطفليهما. عاش في البدء في الموصل في شمال العراق، ثم انتقل إلى سوريا، وفق المحققين الفرنسيين. حكم عليه في تموز/يوليو 2018 غيابيا بالسجن خمس سنوات في ملف "أنصار الحق"، وصدرت أوامر باعتقاله من قبل المحاكم الفرنسية. لكن أجهزة المخابرات تتبعت نشاطاته خصوصا منذ تأسيسه جمعية "سنابل" التي حلتها الحكومة الفرنسية نهاية عام 2016 لمساهمتها بتحويل السجناء إلى متطرفين تحت غطاء عملها لتقديم مساعدات لهم. وقد صرح أحد المحققين حينها أن "جميع الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداءات منذ كانون الثاني/يناير 2015 كانوا مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بسنابل". كيفن غونو حكم عليه بالإعدام في العراق في 26 أيار/مايو 2019. ويبلغ هذا الفرنسي المولود في بلدة فيجاك جنوب غرب فرنسا من العمر 32 عاما، واعتقل في سوريا مع أخيه غير الشقيق توماس كولانج (31 عاما) ووالدته وزوجته. ادعى في اعترافاته التي أدلى بها للسلطات في العراق، إن والده انضم إلى تنظيم داعش وقتل خلال معارك في الرقة، العاصمة السابقة للتنظيم في سوريا. وقال إنه دخل إلى سوريا بشكل غير شرعي عبر تركيا والتحق فور وصوله بجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في سوريا سابقا) قبل أن يبايع زعيم داعش أبو بكر البغدادي.