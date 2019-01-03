دار الإفتاء المصرية: الديمقراطية من الإسلام

"الإسلام لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين"، هكذا دافعت دار الإفتاء المصرية عن الديمقراطية مؤكدة أنها نظام للحكم يجسد مبادئ الإسلام السياسية، ومنتقدة نظرة التيارات المتشددة إلى النظم الديمقراطية.

وأصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء فيديو للرد على التيارات المتشددة "التي تزعم من خلالها أن الديمقراطية تخالف مبادئ الإسلام".

وقال المرصد في الفيديو: "تبرر تلك التيارات المتعصبة رؤيتها المغلوطة بأن الديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب وليس لله وأن هذا النظام مقتبس من الفكر الغربي، والحقيقة أن الإسلام لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين، فقد اقتبس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نظام الدواوين من الفرس".

​وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الديمقراطية في البلاد الإسلامية هي نظام للحكم يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشورى وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والمسؤولية الرقابية، ولا تجعل ثوابت الأمة من عقائد وأعراف محلًّا للإلغاء والنقاش".