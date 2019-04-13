خوارزمية تتنبأ بمصير أبطال 'صراع العروش'

إذا كنت من عشاق مسلسل "جيم أوف ثرونز" (صراع العروش) وتهوى عنصر المفاجأة فقد لا يعجبك ما قام به طلاب في جامعة ألمانية ابتكروا تطبيقا يمكنه التنبؤ بالشخصيات التي تملك أفضل فرص البقاء حتى نهاية الموسم الأخير من الملحمة التلفزيونية الشهيرة.

وصمم طلاب في جامعة ميونيخ التقنية التطبيق الحسابي للتكهن بمن سيجلس على العرش الحديدي في دراما القرون الوسطى التي تدور أحداثها في عالم خيالي وتحكي قصص عائلات تتقاتل على السلطة.

وأعد الطلاب التطبيق بحيث يبحث على الإنترنت عن معلومات حول كل شخصية ثم تخضع هذه المعلومات لمعالجة من خوارزميات للذكاء الاصطناعي لتقييم فرص بقاء الشخصيات على قيد الحياة.

وقال أحد الطلاب ويدعى كريستيان دالاجو: "جمعنا النتائج من صفحات ويكيبيديا مختلفة وصفحات مشابهة عن الكتب والمسلسل التلفزيوني وحذفنا بيانات كنوع وعمر الشخصية، ثم جمعنا كل هذا لتدريب الخوارزمية حتى تخبرنا بموعد وفاة هذه الشخصية".

وهناك احتمال كبير أن تصدق توقعات التطبيق.

وكان طلاب لعلوم الكمبيوتر في نفس الجامعة الموجودة في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا قد ابتكروا عام 2016 خوارزمية قبل بدء الموسم السادس من مسلسل صراع العروش وصدقت توقعات التطبيق بعودة شخصية جون سنو إلى الحياة.

وتتوقع الخوارزمية الجديدة أن شخصية دينيريس تارجيريان هي الأوفر حظا للبقاء على قيد الحياة حتى نهاية الموسم الأخير الذي يبدأ عرضه الأحد.