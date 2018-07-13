خمسة بينهم عربي.. أوباما يوصي بقراءتهم

العودة ...

أحد خمسة كتب "تضيء عالمنا بشكل فريد"، أوصى الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما بقراءتها خلال هذا الصيف.

وقال إنها ستكون محور اهتمامه عندما يعود إلى القارة الإفريقية هذا الأسبوع في جولة هي الأولى له بعد مغادرته البيت الأبيض.

الكتاب للمؤلف الليبي هشام مطر.

في وصفه لكتاب "العودة" قال أوباما: "إنها مذكرات مصاغة بشكل جميل وتعكس بمهارة تاريخ ليبيا الحديث، مع سعي المؤلف الحثيث للبحث عن والده الذي اختفى في سجون القذافي".

This week, I’m traveling to Africa for the first time since I left office – a continent of wonderful diversity, thriving culture, and remarkable stories. As I prepare for this trip, I wanted to share a list of books that I’d recommend for summer reading: https://t.co/W4Jc0N23iy — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2018

زار أوباما إفريقيا مرارا. وعلى مر السنين استلهم من تقاليدها الأدبية غير العادية.

وتشمل زيارته هذه المرة كينيا موطن أجداده، وكان زار هذا البلد أول مرة عندما كان في العشرينيات من عمره، حيث استلهم كتابه الأول " أحلام من أبي".

وسيزور أوباما جنوب إفريقيا حيث يلقي خطابا باسم موسسته أوباما فاونديشن بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد نلسون مانديلا.

وتشمل الكتب الأربعة الأخرى التي أوصى أوباما بقرائتها:

طريق طويل إلى الحرية .... نيلسون مانديلا

إحدى القصص الملحمية في القرن العشرين. يتتبع هذا الكتاب حياة مانديلا من قريته الصغيرة التي نشأ فيها في جنوب أفريقيا، إلى سنواته الثورية وسجنه الطويل وفي النهاية إلى الرئيس الموحد، القائد، والرمز العالمي.

الأشياء تتداعي.. شينوا أشيبي

رواية حقيقية من الأدب العالمي الكلاسيكي. ترسم صورة المجتمع التقليدي في نيجيريا وهو يتصارع مع وصول النفوذ الأجنبي من المبشرين المسيحين، إلى المستعمر البريطاني. وصف أوباما الرواية بأنها تحفة ألهمت أجيالا من الكتاب في نيجيريا، وأفريقيا والعالم.

حبة قمح.. نقوي وا ثيونغو

يرسم الكتاب وقائع الأحداث التي أدت إلى استقلال كينيا..

أميريكانا... تشيماماندا اديتشي

الكتاب يعكس قصة نيجيريين يشقان طريقهما إلى الولايات المتحدة والمملكة الممتحدة، ويثير أسئلة عن حياة المغتربين الأفارقة، العرق والانتماء والبحث عن الهوية.

العالم كما هو".. بن رودز

بن رودز (مسؤول سابق في البيت الأبيض في عهد أوباما).. كان الكاتب الوحيد في مختارات أوباما لا يتحدر من القارة الأفريقية.

في كتابه "العالم كما هو" يرى اوباما أن بن ردوز كتب عن العالم كما يراه بعينيه، وفيه تأملات ذكية عن كيفية التعامل مع السياسة الخارجية وكيفية خدمة الشعب الأميركي.