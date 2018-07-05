4 و 5 تبديلات.. قرار جديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس السماح بإجراء تبديل رابع خلال الوقت الإضافي من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ابتداء من الموسم المقبل.

وأصبح بإمكان أندية كرة القدم حاليا إدراج 12 لاعبا بديلا في المباريات النهائية بدلا من 7 وفق ما ذكر الاتحاد على موقعه الإلكتروني.

كما سمحت الهيئة الإدارية الأوروبية لكرة القدم باستخدام أفراد الجهاز الفني الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مثل الهواتف والألواح وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين ولأسباب تدريبية وتكتيكية أخرى.

ومن المقرر أن يسري التعديل الجديد فورا بعدما تمت الموافقة عليه كما سيطبق في المسابقات الأخرى مثل بطولة أوروبا لعام 2020 وكأس السوبر الأوروبية 2018.

وسمح الاتحاد الأوروبي بإجراء تبديل خامس في بطولة دوري الاتحاد الأوروبي للشباب وسائر المسابقات الأوروبية المخصصة للشباب والنساء تحت الـ 17 و19 عاما.