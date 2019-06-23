أطعمة عليك رميها خارج المجمدة

كثيرا ما نجد أنفسنا عالقين أمام باب مجمدة الأطعمة "الفريزر"، باحثين عن شيء ما حيث قمت بتجميد أطعمة متنوعة ولفترات طويلة. موقع "فود نتورك" ينصحك بالتخلص من أشياء تعتقد أن التجميد سيبقيها صالحة للاستهلاك إلى الأبد، لكن هناك مؤشرات ستبين لك أنها أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري. مكعبات الثلج ​

قد تعتقد أن وجود مكعبات الثلج في "الفريزر" يعني أنها صالحة للاستخدام، ولكن إذا شممت لها رائحة غريبة أو كان لها طعم يشبه مذاق الأطعمة؛ فاعلم أنها أصبحت غير صالحة للاستخدام وعليك التخلص منها، وتنظيف الوعاء الموجودة فيه حتى لا ينقل الطعم أو الرائحة لمكعبات الثلج الجديدة. حبوب القهوة ​

هناك اعتقاد شائع أن أفضل مكان لحفظ القهوة هو "الفريزر"، وهذا الأمر يعتبر صحيحا في حالة أنها كانت مطحونة، ولكن إذا كانت لا تزال حبا كاملا، فإن التجميد يؤثر في مذاقها ويجعلها تفقد طعمها ورائحتها الطيبة. الخضروات والفواكه ​

يتجه عديد من الأشخاص إلى تجميد الخضار أو الفواكه خاصة تلك التي تكون موسمية، ولكن يتسبب التجميد لبعضها بما يعرف "حرق المجمد"، والذي يكون غالبا إما بسبب التجميد المفاجئ لهذه الأطعمة أو التغييرات التي تطال حراراتها وهي في المجمد بسبب فتح وإغلاق باب "الفريزر" بكثرة، أو عدم تغليف الأطعمة بشكل جيد. الأطعمة التي تمت إذابة تجميدها ​

يقوم كثيرون أحيانا بفك تجميد أطعمة واستخدام جزء منها، ومن ثم إعادتها لـ "الفريزر". عليك التخلص من هذه الأطعمة وعدم استخدامها بسبب مخاطر تتعلق بالبكتيريا التي تتشكل بعد فك تجميدها وإعادة التجميد مرة أخرى. أطعمة مجمدة لا تستطيع التعرف عليها ​