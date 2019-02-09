خمر مسموم يقتل العشرات في الهند

قالت الشرطة الهندية إن 39 شخصا لقوا حتفهم وأن 27 آخرين أصيبوا بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في عدة قرى بشمال الهند.

وقال أشوك كومار وهو ضابط بارز بالشرطة إن 26 شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية اوتار براديش على بعد 306 كيلومترا شرقي العاصمة نيودلهي في حين لقي 13 اخرون حتفهم في ولاية اوتاراخاند المجاورة.

وأضاف أن الضحايا استهلكوا الخمور أثناء احتفال تقليدي.

وقد ألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسئولا بينهم 12 من الشرطة.

وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعد بشكل غير مشروع شائعة في الهند لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة.

تعد الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبا ما يضاف لها موادا كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها.